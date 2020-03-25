"Сегодня "Победа" во время рейса Москва — Дубай, организованного для вывоза своих клиентов из ОАЭ, получила аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнении посадки в Дубае", — сообщила представитель перевозчика журналистам.

По ее словам, самолет "Победы" вынужден произвести посадку в Махачкале для ожидания решения вопроса с получением нового разрешения.

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложна", — заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, чьи слова передала представитель компании.

По словам представителя, "Победа" обратилась в МИД за помощью с получением скорейшего разрешения для вывоза клиентов из Дубая.