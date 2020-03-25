"По нашим оценкам, более пяти тысяч российских граждан планировали выезд из ОАЭ в ближайшие дни. Где им там сейчас размещаться – непонятно, отели закрываются. При этом, когда страной закрыто воздушное пространство и аэропорт, туроператоры ничего сделать не могут. Помочь может только государство", — сказала она.

По словам Ломидзе, единственный выход из ситуации – подключать МИД и вывозить людей спецбортами. "Мы направили письмо в Генконсульство с просьбой подключиться и начать решать вопрос. Мы также подумываем об обращении в Ростуризм. В свою очередь "Турпомощь" помочь не может, потому что резервный фонд используется только при банкротствах туроператоров, а их не происходит", — заметила эксперт.

Она уточнила, что МИД открыл "горячую линию" для самостоятельных туристов в ОАЭ, и собирает данные о них. "Вопрос решается при помощи других ведомств. Не всегда получается урегулировать его в течение суток", — заключила Ломидзе.

Всего, по ее словам, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных российских туристов.