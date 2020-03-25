"По нашим оценкам, если ситуация идет по пессимистическому сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, мы можем сказать, сколько будет недополученный доход туроператоров. По выездному туризму недополученный доход туроператоров мы оцениваем в 25 млрд рублей, по въездному – порядка 12 млрд рублей. Это, по предварительной оценке, при сохранении нынешней ситуации и условии, что летний сезон не состоится. Отмечу, что в лучшем положении оказались те компании, у которых есть внутренний продукт, которые специализируется на внутреннем туризме. Так как внутренние туры на лето продаются", — сказала она.

Ломидзе напомнила, что в феврале говорила о совокупных убытках в размере 27 млрд рублей.

"С тех динамика продаж не особо изменилась. Эта цифра включала совокупный объем туров, проданных до середины сентября. Но это не чистые убытки – это деньги, которые были уплачены партнерам и не вернулись. И это деньги, за которыми могли обратиться все туристы, купившие туры на лето до сентября", — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что потери туристического рынка сейчас оценивают Минэкономразвития и Ростуризм. "Комитет по туризму Москвы также проводит мониторинг числа туристов, которые отказались от туров и объема запрашиваемых ими денег, чтобы оценить потери рынка и помочь туркомпаниям. Не могу не отметить, что это беспрецедентная работа федеральных ведомств и комитета по туризму, такого никогда не делалось", — сказала она, призвав туроператоров сообщать о своих потерях в эти ведомства.