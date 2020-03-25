"Главный вопрос, который беспокоит всех, но на который нет ответа – когда это (пандемия коронавируса – ИФ) закончится, и будет ли летний сезон. И туристы дают надежды: как ни странно, не прекратились бронирования туров на российские курорты – Сочи и Крым. То есть, доверие к турбизнесу не умерло, и даже в таких сложных условиях люди не готовы отказываться от отдыха", — сказала она.

По мнению Ломидзе, отложенный спрос на зарубежные направления может превысить самые радужные ожидания.

"Вопрос, когда он наступит. По пессимистическим прогнозам – ближе к сентябрю, по оптимистическим — уже в июле начнутся первые продажи", — заключила эксперт.