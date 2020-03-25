"Обеспечение финансирования по организации возвращения граждан РФ из иностранных государств в рамках мероприятий по ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в повестке заседания.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ поручил Минтрансу и Минфину подготовить нормативный акт о выделении "в целях компенсации расходов" из резервного фонда правительства средств на вывоз россиян из-за рубежа. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен был до 25 марта представить документ премьер-министру Михаилу Мишустину.