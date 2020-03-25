"С 1 апреля 2020 года и до дальнейшего уведомления приостановлены рейсы по маршруту Москва – Бангкок (TG975/974). За подробной информацией вы можете обратиться в агентство. Если билеты были приобретены самостоятельно, свяжитесь с нашим офисом в Москве reservations@thaiair.ru или по телефону +7-495-280-15-16", — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Ранее авиакомпания планировала приостановить полеты в Москву с 1 июня.

Помимо рейсов в Москву, авиакомпания приостановит полеты почти по всем направлениям. Внутренние рейсы на Пхукет, в Чиангмай, Краби будут осуществляться дочерней авиакомпанией THAI Smile на среднемагистральных самолетах.