"Туроператоры начали вывоз российских организованных туристов с Кубы и из Доминиканы домой после того, как страны приостановили въезд иностранных гостей для предотвращения распространения коронавируса: Доминикана – с 19 марта на 15 дней, Куба – с 24 марта до 30 апреля. Плановый вывоз клиентов из этих стран завершится в ближайшие несколько дней, из Доминиканы – 28 марта, а с Кубы – 25 марта", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, на Кубе сейчас остаются около 4,5 тыс. организованных туристов, в Доминикане – около 6 тыс., еще около тысячи туристов приехали на острова самостоятельно. По ее словам, российские туроператоры совершат более 10 вывозных рейсов с Кубы и столько же из Доминиканы. Самостоятельные туристы смогут вернуться с Кубы в Москву прямым рейсом "Аэрофлота" 28 марта. С 29 марта до 30 апреля авиакомпания приостановит полеты в страну.

"Туроператоры оперативно отреагировали на сложившиеся обстоятельства и планомерно вывозят туристов. Важно отметить, что им удалось добиться соглашения о вывозе туристов в соответствие со сроками приобретенных ими пакетов, что означает, что россияне смогут спокойно завершить свой отдых и отправиться домой в запланированные даты", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, в связи закрытием нескольких отелей туроператоры своевременно организовали размещение своих туристов в других гостиницах.

По словам Ломидзе, в связи с закрытием стран на карантин, некоторые отельеры воспользовались возможностью подготовиться к возвращению иностранных гостей и провести реновацию. "Так, например, сделали некоторые гостиницы Доминиканы. Они перенесли ранее запланированные сроки реновации на период карантина в связи с COVID-19, поэтому смогут представить туристам обновленный продукт, как только направление снова будет открыто для путешественников", — заключила она.