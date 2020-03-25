"Фонды заработной платы плавно сокращаются. Усредненно уже сейчас фонд сокращен наполовину. То есть фактически фирма не закрыта, она работает, но кого-то отправляет в неоплачиваемые отпуска, кого-то переводит на половину рабочего дня. (. . .) У них нет возможности платить (зарплату — ИФ), у них деятельность связана с компенсациями потерь туристам", — сказал эксперт, подчеркнув, что, несмотря на это, уральские турфирмы не стремятся закрываться.

По его словам, на настоящий момент в силу введенных ограничений из-за пандемии коронавируса туриндустрия работает не получая дохода.

Справиться без государственной поддержки участникам туристического рынка будет крайне сложно, сказал Мальцев, так как финансовые потери могут оказаться "катастрофическими".

"При благоприятном стечении обстоятельств, наличии поддержки и скором прекращении буйства вируса и курсов валют, я считаю, что мы можем выйти с минимальными потерями из всей этой ситуации", — отметил эксперт.

В настоящее время Уральский союз туриндустрии ожидает ответа от федеральных властей, могут ли туроператоры или турагенты получить доступ к льготным кредитам. По словам эксперта, у туриндустрии с правительством РФ уже сейчас есть "принципиальные договоренности о компенсациях". В частности, речь идет об освобождении или более поздней уплате налогов, а также компенсации туроператорам за вывозные рейсы.

"У нас есть согласие со стороны правительства, что они (меры поддержки — ИФ) будут. Но ни масштаб, ни где именно и по каким пунктам они будут, коснутся ли (. . .) всей туриндустрии, в частности гостиничного хозяйства, пока мы не знаем", — резюмировал Мальцев.