"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве. "За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших в Москве — за сутки в столице выявлено 120 человек с коронавирусом", — отмечается в сообщении.

По информации штаба, еще по шесть новых случаев зарегистрировано в Московской области и Крыму, по четыре случая — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Республике Саха (Якутия) и Оренбургской области, по два случая — в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике и Пермской крае. По одному новому случаю в Брянской, Архангельской и Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также Ставропольском крае.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", — говорится в сообщении.