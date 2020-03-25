Рейс из московского аэропорта Внуково выполнил специальный летный отряд "Россия" на воздушном судне Ан-148. Посадка самолета была обеспечена авиадиспетчерами филиала "Аэронавигация Севера Сибири".

К строительству здания аэровокзала планируется приступить во втором квартале 2020 года, а ввести воздушную гавань в эксплуатацию и начать принимать регулярные рейсы с пассажирами — в 2021 году.

Строительство объекта началось в апреле 2019 года. Длина новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, на которую совершил посадку технический рейс, — 2400 метров. Ширина — 45 метров, количество стоянок на перроне — 6.

Как сообщалось, инвестором проекта по строительству аэропорта в Тобольске выступает "СИБУР". Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. За счет средств регионального бюджета будет построена подъездная дорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень — Вагай. На федеральные средства будет приобретено радионавигационное оборудование. Аэропорт сможет принимать стандартные самолеты гражданской авиации — А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства. В Тобольске у "СИБУРа" сосредоточены предприятия по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. В настоящее время компания ведет пуско-наладочные работы на "ЗапСибНефтехиме", который станет одним из крупнейших нефтехимических комплексов в России. При этом сейчас Тобольск не имеет собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществляются через тюменский аэропорт "Рощино".