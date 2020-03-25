"Достигнута договоренность с руководством иммиграционных служб Вьетнама (Управление въезда и выезда МОБ) о том, что российские граждане, прибывшие во Вьетнам без визы на срок до 15 дней или по туристической визе, могут продлить срок пребывания во Вьетнаме однократно на период не более 1 месяца с целью скорейшего возвращения в Россию", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, для продления пребывания необходимо лично обратиться в данангское отделение Управления миграции Вьетнама. При себе необходимо иметь загранпаспорт, фотографию, анкету (распечатанную с сайта Генконсульства). Сбор за оформление разрешения на пребывание составит $10. Печать туркомпании или Генконсульства на заявлении не требуется.

"В связи с ужесточением во Вьетнаме мер по борьбе с коронавирусом и усложняющейся эпидемиологической обстановкой МИД России рекомендует всем российским гражданам, находящимся на территории Вьетнама по туристическим визам, а также планировавшим выехать из страны, вернуться в Россию, пока эта возможность сохраняется. Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля приостановит полеты из Москвы в Ханой и Хошимин и обратно", — подчеркнули в Генконсульстве.

На фоне распространения коронавируса Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел двухнедельный карантин для всех иностранных граждан, в том числе российских.