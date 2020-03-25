"События неординарные, и авиакомпании, безусловно, должны возвращать деньги гражданам за билеты, поскольку они отказываются не по своей вине. В то же время, авиакомпании находятся сейчас в очень тяжелом экономическом положении и государство сейчас рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли в связи с коронавирусом", — сказала Матвиенко на заседании СФ в среду.

Она попросила вице-спикера СФ Николая Журавлева подготовить обращение о том, что "деньги за все билеты должны возвращаться независимо от того, какой это вид билетов".

Так Матвиенко отреагировала на выступление сенатора Дины Оюн о том, что граждане вынуждены сдавать авиабилеты, в частности из-за отмены различных массовых мероприятий в связи с коронавирусом, например, олимпиад для школьников. Многие приобрели билеты по так называемым невозвратным тарифам, "и сейчас авиакомпании отказываются компенсировать им эти затраты", отметила Оюн.