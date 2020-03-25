"Росграждан, возвращающихся в Россию транзитом через Казахстан, просим направить до 12:00 по Москве 26 марта на RusConsulAstana@mail.ru или +7(708)880-05-31 (WhatsApp) ФИО, номер паспорта, контакты, полный маршрут следования, включая конечный пункт в РФ (авиакомпания, дата, номер рейса)", — сообщает посольство РФ в Казахстане.



Посольство РФ в Узбекистане также попросило россиян предоставить свои данные до 26 марта. "Списки граждан России, которым требуется помощь в возвращении из Узбекистана в РФ, будут формироваться до 14:00 (время местное) 26 марта. Просим всех, кому необходимо срочно вернуться на родину, но кто еще не сообщил о себе, связаться с нами", — говорится в сообщении дипмиссии.



Свои данные россиян попросило сообщить и посольство РФ в Перу. "Для организации возвращения и оптимизации полетных планов чартерных рейсов настоятельно просим направить свои данные (список есть на сайте посольства – ИФ) на почту lima@dks.ru. О дальнейших шагах будем информировать незамедлительно. Настоятельно рекомендуем оставаться на связи, следить за сообщениями посольства на сайте и в социальных сетях", — говорится в сообщении дипмиссии.



В посольстве попросили россиян воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой задержание представителями полиции или вооруженных сил Перу, в условиях установления ЧС и комендантского часа в стране.