"В целях составления оптимальных полетных планов вывозных чартерных рейсов с территории ОАЭ убедительно просим российских граждан, не имеющих возможности вернуться на родину из-за ограничительных мер местных властей по противодействию распространению коронавируса, не позднее пятницы 27 марта сообщить нам свои данные", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечается, анкету необходимо заполнить на каждого члена семьи и направить вместе с копиями заграничных паспортов на электронную почту генконсульства condubai@mid.ru.

ОАЭ полностью прекратили пассажирское авиасообщение со среды. Запрет распространяется и на транзитные рейсы.

Из-за запрета более двух тысяч российских граждан застряли в аэропорту Дубая из-за остановки полетов авиакомпании FlyDubai. Пока им предложено лететь ближайшими рейсами, которые начнут осуществляться только после 7 апреля. При этом рейсы "Победы" в Дубай отменены, а вывозные рейсы "Аэрофлота" заполнены на неделю вперед.