"В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США", — говорится в сообщении.

Представители консульства уточнили, что компания "Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из США.

"Настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию", — отметили в дипмиссии.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент зафиксировано 53 тыс. 660 случаев заражения вирусом и 703 летальных исхода.