"С 23 марта "Аврора" будет перевозить в Токио только иностранных граждан, а с территории Японии в Россию — только граждан РФ. Пассажирам с билетами по маршруту Южно-Сахалинск — Токио и обратно, оформленными на этот период, разрешается без взимания дополнительной платы произвести возврат по месту приобретения или переоформление билета", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Аврора" в связи с коронавирусной инфекцией с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).