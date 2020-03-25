Так, малый и средний бизнес будут временно освобождены от ряда налогов, а также им дадут отсрочку по аренде государственного имущества и жилищно-коммунальным услугам.

"Ситуация очень серьезная, особенно в сфере гостиничных услуг, туризма, общественного питания. Эти виды бизнеса испытывают большие трудности из-за потери клиентуры и экономической ситуации в целом", — приводятся в сообщении слова Николаева.

По решению главы, для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг, на весь 2020 год будет снижена ставка налога по упрощенной системе налогооблажения (доходы) до 1%, УСН (доходы минус расходы) до 5%.

"При этом выпадающие доходы местных бюджетов будут компенсированы из государственного бюджета", — уточняется в сообщении.

В свою очередь мэр Якутска Сардана Авксентьева для поддержки городского малого и среднего бизнеса ввела отсрочку на оплату арендных платежей за землю.

"Для поддержки малого и среднего бизнеса введена отсрочка на оплату арендных платежей за землю и за пользование муниципальным имуществом до 1 сентября 2020 года без начисления пени и штрафов", — сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Уточняется, что, по оценкам экспертов, совокупная сумма по отсрочке платежей в бюджет города измеряется десятками миллионов рублей.

Как сообщалось, общее число заразивших коронавирусом в Якутии выросло до 10.

Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.

С 25 марта для жителей города Якутска с пригородами и поселка Жатай старше 65 лет вводится режим самоизоляции.