По налогу по упрощенной системе налогообложения предусмотрено до 1% от выручки и 5%, уменьшенной на величину расходов, работающих в сфере транспорта, гостиничного и ресторанного бизнеса, туристским агентствам, организаторам конференций и выставок, компаниям, работающим в культурной сфере и в области спорта.

По налогу на имущество организаций освобождаются от налогообложения в 2020 году гостиницы при условии, что их выручка по итогам предыдущего налогового периода составляет не менее 70% от общей суммы выручки.

По транспортному налогу в 2020 году в отношении автобусов снижена ставка налога с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы для организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Принятие законопроекта позволит нам сохранить снизить налоговые отчисления для более чем 3 тыс. хозяйствующих субъектов края и сохранить более 7, 5 тыс. рабочих мест", — отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

По его словам, больше всего в связи с введением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в крае пострадали транспортные компании, работающие на международном направлении, экскурсионном обслуживании.

"У них полная остановка деятельности", — отметил Шестаков.

Также, по его словам, серьезно пострадал гостиничный бизнес.

"В крае действует 1 тыс. 248 предприятий и 18 тыс. 600 человек трудится в этой отрасли. Доходность упала просто катастрофически. Туристские предприятия Приморского края представлены 302 предприятиями, 111 из них — туроператоры. На текущий момент прибыль всех предприятий упала до ноля", — добавил зампред краевого правительства.

Снижение прибыли ресторанов и кафе, по его данным, составляет, 30-40%.

"Видим отрицательную динамику в этом ключе", — отметил он.

Как сообщалось, в настоящее время президент России Владимир Путин, правительство РФ держат в зоне особого внимания ситуацию с эпидемией нового коронавируса, которая охватила страны почти всего мира. Действует Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.