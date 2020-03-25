"Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте", — сообщил представитель РЖД.

Отмена поездов на разных маршрутах затронет, в том числе, ряд поездов между Москвой и Санкт-Петербургом.

В частности, с 24 марта по 13 апреля отменяется поезд 32/31 Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы, из Санкт-Петербурга — с 26 марта по 15 апреля. Поезд 224/223 Москва — Санкт-Петербург отменяется из Москвы с 23 апреля по 28 мая, из Санкт-Петербурга — с 25 марта по 30 апреля. Поезд 280/279 Москва — Санкт-Петербург отменяется из Москвы 4, 11 апреля, из Санкт-Петербурга — 6, 13 апреля. Поезд 288/287 Москва — Санкт-Петербург отменяется из Москвы 11 апреля, из Санкт-Петербурга — 13 апреля.

Уменьшается периодичность курсирования двухэтажного поезда "Смена-А. Бетанкур" номер 25/26 Москва — Санкт-Петербург: отправление из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля будет осуществляться по субботам.

Также меняется периодичность курсирования следующих поездов: 131/132 Москва — Новозыбков, 48/47 Москва — Нижний Новгород, 12/11 Челябинск — Омск, 97/98 Димитровград — Ульяновск — Москва, 121/122 Пенза — Ряжск, 45/46 Москва — Тамбов, 121/122 Пенза — Москва, 125/126 Самара — Казань, 352/351 Уфа — Приобье.

С 1 апреля отменяется движение ночного поезда 603/604, связывающего Москву с Тулой и Калугой. Кроме того, в различные даты апреля и мая отменяются поезда из Москвы в Рыбинск, Смоленск, Тамбов, Мурманск, Белгород, Саратов и Тамбов.

С 24 марта по 28 апреля отменяется поезд 11/12 Петрозаводск — Санкт-Петербург. Поезд 9/10 Киров — Нижний Новгород отменяется из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая. Изменения также касаются ряда поездов, курсирующих из Екатеринбурга в Ижевск и Казань, а также на маршруте Иркутск — Забайкальск.