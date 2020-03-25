Меры по ограничению дорожного движения в остальной части Хубэя, включая аэропорты в трех городах провинции, будут отменены в среду, говорится в сообщении хубэйского правительства. Возобновили работу 80 железнодорожных станций провинции. Всем, кто собирается покинуть Хубэй, потребуется официальная справка о том, что они полностью здоровы.

До этого уже были приняты меры, постепенно возвращающие провинцию к нормальной жизни. Так, два крупных автомобильных завода в Ухане — Dongfeng Toyota и Dongfeng Motor — возобновили производство в минувший понедельник.

Профессор Уханьского университета Цинь Цяньхун заявил, что отмена карантина в Хубэе уже стала необходимой.

"До сих пор ни одна страна, мира, кроме Италии, не вводила подобных ограничений. запретов. Многие люди были прикованы к своим домам уже более 60 дней, и это может вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем", — цитирует ученого гонконгское издание South China Morning Post.

Местные СМИ сообщают, что ряд крупных городов страны ранее заявили, что люди, прибывшие из Хубэя с медицинскими справками, не должны будут проходить 14-дневный карантин, и могут немедленно вернуться на рабочие места.

Ухань 24 января, а за ним вся провинция были полностью закрыты после того, как выявленный в городе коронавирус стал массово распространяться по территории страны.