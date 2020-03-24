"В связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией из-за пандемии Covid-19 и введением дополнительных мер сдерживания угрозы заражения – таких как закрытие портов и ограничений на передвижение людей – которые фактически не позволяют работать, Costa Cruises продлевает добровольную приостановку всех круизов до 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее в компании планировали прекратить все круизы до 3 апреля.

В пресс-службе уточнили, что круизные лайнеры, которые сейчас находятся в море, завершают маршруты для того, чтобы позволить гостям высадиться и вернуться домой.

"Компания оперативно информирует партнеров и клиентов, которые планировали путешествия на лайнерах Costa. Они получат ваучеры на сумму купленного круиза", — сообщили в пресс-службе.