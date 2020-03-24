"Эти меры вводятся не для того, чтобы наказать людей, а чтобы прервать цепь (распространения — ИФ) коронавируса", — сказал он на пресс-конференции. Слова министра цитирует издание Cyprus Mail.

Накануне президент Кипра Никос Анастасиадис объявил, что вечером 24 марта на Кипре вступают в силу ограничения на передвижение жителей. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы добраться до магазина, банка. Также разрешается отправляться за медицинской помощью и оказывать вне собственного дома помощь нуждающимся людям. Также можно будет выходить на пробежку, для занятий спортом или выгула домашних животных неподалеку от дома. При этом выгуливать домашнего питомца разрешено максимум вдвоем.

При этом жители перед входом на улицу должны заполнить специальный бланк, отметить причину выхода на улицу, подписать его и отправить эту информацию по специальному номеру через СМС сообщения. Спустя несколько секунд после этого должен прийти ответ, после него можно будет покинуть помещение. Выходить на улицу можно будет не более чем на три часа.