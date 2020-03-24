"По решению властей Дубая до 23:59 24 марта все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. Несколько рейсов в Россию отменены во вторник, с завтрашнего дня останавливаются все полеты. Поэтому завтра отменены все четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai. Информация об отмене рейсов поступила туроператорам 24 марта в 16:55, когда туроператоры уже не могли ничего предпринять. Авиакомпания утверждает, что следует только поступившему государственному распоряжению", — рассказала она.

По словам Тюриной, речь идет о рейсах Дубай – Москва FZ 917, Дубай – Самара FZ 903, Дубай – Краснодар FZ 983 и Дубай – Казань FZ 933.

"В связи с этим более двух тысяч российских граждан остаются в аэропорту Дубая, им предложено лететь ближайшими рейсами, которые начнут осуществляться только после 7 апреля. При этом рейсы "Победы" в Дубай отменены, а вывозные рейсы "Аэрофлота" заполнены на неделю вперед", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Она также рассказала, что большинство отелей в Дубае закрываются на карантин. Сейчас, по ее словам, туристы начинают атаковать МИД РФ по дежурным линиям.

Как сообщалось, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны с 25 марта, запрет вступает в силу в полночь 25 марта и продлится две недели. Мера направлена на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса воздушным транспортом. Из-за запрета российские туристы не смогли вылететь с Сейшельских островов транзитным рейсом авиакомпании Etihad через эмират Абу-Даби.