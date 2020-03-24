"Вершина показателей по коронавирусу будет выше и раньше, чем ожидали эксперты. Пик пандемии может быть через две-три недели", — заявил он.

По его словам, на настоящий момент в штате зафиксировано 25 тыс. 665 случаев и 210 летальных исходов. Нью-Йорк можно поставить на шестое место в мире по числу заболевших COVID-19, в целом США уже несколько дней находятся на третьем месте (более 48 тыс.).

В городе Нью-Йорке болеют почти 15 тыс. человек, в округе Уэстчестер, где находится первая в штатах карантинная зона, — почти 4 тыс.

Как отметил Куомо, за сутки анализы на коронавирус сдали почти 13 тыс. человек, в общей сложности штат протестировал больше 91 тыс. человек.

Около 3,2 тыс. больных находятся в госпиталях штата, 756 из них (23%) — в отделениях интенсивной терапии.

Куомо подчеркнул, что Нью-Йорку необходимы в течение двух недель 30 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, сейчас в наличии только 7 тыс.

"Нам нужна помощь федерального правительства. Оно должно предоставить эти аппараты. Это будет вопрос жизни и смерти", — заявил губернатор.

Он также отметил, что штату могут потребоваться до "140 тыс. больничных коек и примерно 40 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии".