Проект акта о выделении Минтрансу этих средств "в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан" должны подготовить само транспортное ведомство и Минфин, следует из сообщения по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, состоявшегося в понедельник. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен обеспечить проработку документа и до 25 марта представить его премьер-министру Михаилу Мишустину.

Минтрансу также поручено проработать вопрос привлечения сил и средств Минобороны, МЧС, Управления делами президента для эвакуации россиян.

Госкорпорация "Ростех", Минпромторг, Роспотребнадзор и Минтранс вместе должны оценить техническую готовность аэропорта "Жуковский" (25% акций — у "Ростеха") к приему спецрейсов из зарубежных стран, а также потребность в финансовых средствах для этого. Совместно с Минобороны и с учетом информации Роспотребнадзора Минтранс также должен подготовить перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием спецрейсов. Сейчас единственный аэропорт, обслуживающий такие рейсы, — московское "Шереметьево", а именно оборудованный для этого терминал F.

Минтрансу, кроме того, требуется организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги. Сумма задолженности в сообщении не приводится.