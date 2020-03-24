Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник.

"Правительству Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Роспотребнадзором проработать вопрос организации доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, до близлежащих регионов", — говорится в сообщении.

О результатах выполнения поручения предложено доложить в правительство РФ до 25 марта 2020 года.