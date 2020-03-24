"Меры, которые мы ввели, как кажется, замедляют распространение вируса, но нам нужно больше времени, чтобы увидеть, насколько они эффективны", — заявила на пресс-конференции премьер Норвегии Эрна Солберг.

Меры, которые включают закрытие школ и детских садов, а также запрет на въезд в страну иностранцев, которые не живут и не работают в Норвегии, изначально вводились до 26 марта.

Норвежцам также запретили уезжать в свои горные дома на Пасху. "Представьте себе, что вы в горном домике, но оставайтесь дома", — посоветовала гражданам премьер.

В Норвегии, по последним данным, свыше 2,5 тыс. человек заражены коронавирусом.

Ранее в Дании продлили ограничительные меры также до 13 апреля.