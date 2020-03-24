"Минтрансу России: совместно с Минобороны России и с учетом указанной информации Роспотребнадзора подготовить и представить в правительство Российской Федерации перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (с указанием технических возможностей указанных аэропортов)", — говорится в тексте поручений, документ опубликован на сайте кабинета министров вечером во вторник.

Отдельно ряду ведомств, в том числе Минтрансу и Роспотребнадзору, поручено оценить готовность к приему рейсов из стран с неблагополучной эпидситуацией аэропорт "Жуковский".

Кроме того, Минтранс совместно с Роспотребнадзором должны проработать возможность размещения граждан, которые вернулись из очагов распространения коронавируса, в объектах вблизи аэропортов.

Срок исполнения поручений — до 24 марта.

В настоящий момент рейсы из неблагополучных по коронавирусу стран преимущественно отправляются в одну воздушную гавань — столичный аэропорт "Шереметьево", где созданы условия для послеполетного медицинского осмотра пассажиров и анкетирования.