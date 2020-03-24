Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник.

"Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги", — говорится в сообщении.

О результатах выполнения поручения доложить в правительство РФ до 25 марта 2020 года, добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.