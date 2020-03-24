"Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 г. представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации", — говорится в решениях оперштаба, опубликованных на сайте правительства во вторник.

Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ, субъектами РФ поручено изучить возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Штаб также рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры.

"Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", — говорится в тексте поручений по итогам заседания оперштаба.

Кроме того, органам исполнительной власти регионов рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

"Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах", — говорится в тексте.

Поручения опубликованы на сайте правительства РФ вечером во вторник.