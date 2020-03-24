Соответствующие поручения по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции опубликованы на сайте правительства.

"Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в поручении.

О результатах, согласно поручению, необходимо доложить в правительство РФ до 24 марта.

Также штаб поручил Минтрансу РФ и Минфину РФ "в срок до 24 марта 2020 года внести в правительство Российской Федерации проект акта правительства Российской Федерации о выделении Минтрансу России бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Департаменту промышленности, энергетики и транспорта правительства Российской Федерации обеспечить проработку указанного проекта акта и его представление в срок до 25 марта 2020 года в установленном порядке на рассмотрение председателю правительства Российской Федерации М.В.Мишустину", — говорится в сообщении.