"МИДу России сформировать списки российских граждан, желающих вернуться в РФ из-за границы с указанием их фамилии, имени и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и временно места жительства в РФ, контактных телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия (отсутствия) виз, конечного места, до которого они хотят добраться, планируемой даты выезда", — говорится в перечне поручений по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, МИД РФ должен данную информацию ежедневно доводить до Минтранса России, Роспотребнадзора, Минздрава России, МВД России и ПАО "Аэрофлот".

Согласно поручениям, внешнеполитическое ведомство должно довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о том, что окончательные списки желающих вернуться в РФ должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 года, а все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин.

"О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 27 марта 2020 года, далее — докладывать по мере необходимости", — говорится в сообщении.