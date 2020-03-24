Ассоциация британских страховщиков (Association of British Insurers, ABI) ожидает, что объем страховых выплат по искам, связанным с последствиями коронавируса, составит не менее 275 млн фунтов стерлингов ($324 млн), причем основная часть затрат придется на компенсации отмененных туров.

Предыдущий рекорд выплат страховщиками компенсаций за отмененные туры был зафиксирован в 2010 году, когда авиационный сектор понес серьезные убытки из-за извержения вулкана в Исландии — он составил 148 млн фунтов.

Туристическим компаниям, которые вынуждены закрывать свой бизнес из-за текущего кризиса, в некоторых случаях придется самостоятельно выплачивать компенсации клиентам, поскольку далеко не во всех страховых контрактах инфекционные болезни включены в страховое покрытие, пишет газета Financial Times.

Страховщики ожидают, что число исков, связанных с последствиями коронавируса для туристического сектора, составит 400 тыс. по сравнению с 294 тыс. в 2010 году.