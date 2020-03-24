"Активно ведется проработка возвращения граждан России из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Вопрос на контроле Росавиации, Минтранса РФ, МИД РФ и Ростуризма", — сказали в ведомстве.

Кроме того, сказал собеседник, ведутся консультации с авиакомпаниями Европы, в расписании которых сохранились рейсы в Латинскую Америку. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" выразила готовность доставить граждан России в Москву в случае, если они долетят другими компаниями из Латинской Америки в Мадрид или Лиссабон.

В ведомстве сообщили, что накануне из семи стран, где сложилась наиболее сложная ситуация — Болгарии, Египет, Испания, Кипр, Марокко, Сербия и Франции — российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан.

В понедельник рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Ош доставлены 207 граждан Киргизии. Оттуда в Екатеринбург — 17 россиян.

"При этом во вторник на гуманитарном рейсе "Аэрофлота" из Лиссабона в Москву доставлено 244 россиянина, рейс на данном направлении также планируется 26 марта; авиакомпанией "Аэрофлот" из Ташкента в Москву привезено 397 россиян; авиакомпанией "Сибирь" на чартерном рейсе из Тенерифе доставлено 181 россиян", — сказали в ведомстве.

Вечером 24 марта из аэропорта Шереметьево запланирован рейс "Аэрофлота" в Дели. На нем, как ожидается, в среду домой вернутся более 350 человек.

Также 25 марта планируется рейс авиакомпании "Россия" на Гоа.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.