"Там установили тепловизор, и у всех, кто заезжает на таможенную территорию Абхазии, проверяют температуру. Аппарат установлен один и используется для проверки как пешеходов, так и автомобилистов. Это периодически создает определенную очередь. Автомобильный поток, наоборот, в последние дни резко уменьшился"", — сказал он.

Председатель ГТК уточнил, что нет никакого резкого увеличения количества въезжающих в Абхазию туристов. "Это в большинстве, граждане Абхазии, которые утром выезжают в Россию, а вечером возвращаются", — добавил он.

Власти Абхазии в рамках противодействия распространению корановирусной инфекции с 1 марта по 7 апреля запретили въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у республики установлен безвизовый режим.