Принятое постановление "Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве" предусматривает отсрочки по налогам и аренде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, срок уплаты торгового сбора продлен до 31 декабря 2020 года.

"Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов", — отметили в пресс-службе.

Организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, арендующих земельные участки и недвижимость, находящиеся в собственности города, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности, будут освобождены от арендной платы на период временного приостановления их деятельности.

Помимо этого, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма вводят отсрочку внесения арендной платы за апрель, май, июнь по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, до 31 декабря 2020 года.

Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Также меры поддержки предусматривают сокращение в два раза платы за осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях Московского метрополитена для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности.

"Льготы по аренде и отсрочка арендных платежей будут предоставляться на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей", — уточнили в пресс-службе.