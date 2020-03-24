"Международные рейсы Египет прекратил принимать с 19 марта, запрет должен был действовать до конца месяца. Однако сейчас было принято решение продлить его еще на две недели с 1 апреля", — пишет портал.

Как отмечается, мера не распространяется на вывозные рейсы с туристами, которым нужно вернуться домой.

По состоянию на вторник в Египте зарегистрировано 366 случаев коронавируса, скончались 19 человек. В стране с 15 марта закрыты все учебные заведения и запрещены публичные собрания. Меры продолжат действовать как минимум до 28 марта.