Такая мера вводится с четверга, 26 апреля, в 23:59 по местному времени (18:59 мск) и продлится до 30 апреля. Сингапурцам советуют избегать проведения и участия в общественных мероприятиях, включая свадьбы, дни рождения и церемонии погребения. Ограничения затрагивают проведение фестивалей и концертов. Также закроются все развлекательные заведения, такие как ночные клубы, караоке, кинотеатры и театры.

Кроме того, приостанавливается проведение учебных занятий и факультативов, а также религиозных служений. Храмы остаются открытыми для посещения группами не более 10 человек. Также приостанавливается проведение экскурсий.

Спортивные залы и студии йоги пока не закрываются, но в случае, если эти заведения не смогут соблюдать правила по социальному дистанцированию, власти их также закроют.

В то же время отмечается, что меры могут продлить в случае, если ситуация с коронавирусом COVID-19 не изменится в лучшую сторону.

По последним данным, в Сингапуре выявили 509 случаев заражения COVID-19, двое инфицированных скончались. Между тем, 152 заболевших выздоровели.