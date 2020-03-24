В частности, с 25 марта по 12 апреля туристическим операторам и епархиальным паломническим центрам запрещен прием организованных групп туристов и паломников как из других регионов, так и муниципалитетов области.

Также во всех общественных помещениях, организациях общественного питания, кальянных запрещено употребление курительных табачных и нетабачных изделий, в том числе кальянов. Предприятиям общественного питания предложено организовать расстановку столов и стульев так чтобы расстояние между посетителями составляло не менее 1,5 метра.

На сегодняшний день в регионе пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 1620 человек. Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.