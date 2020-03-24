В частности, о временном изменении правил продажи полисов ВЗР сообщил "Росгосстрах". Страховку теперь можно купить как онлайн самостоятельно, находясь за рубежом, так и попросив родственников, которые находятся в России.

"Эти ограничения направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, "задним числом", если в поездке потребовалась медицинская помощь. Но сейчас, с учетом складывающейся в мире обстановки, в связи с закрытием границ в Европе и ряде стран в Азии и Северной Америке, мы решили пересмотреть наши правила. Находящимся за границей россиянам, у которых истек срок действия полиса, купленного перед поездкой, "Росгосстрах" предоставляет возможность оформить договор страхования ВЗР, будучи уже на территории страхования", — говорится в сообщении ПАО СК "Росгосстрах".

О росте запросов на продление страховки ВЗР "Интерфаксу" рассказали в "ЕРВ Туристическое страхование" (дочерняя компания германской ERGO Reiseversicherung, ERV).

"Сейчас мы идем навстречу людям, потому что многие застряли за рубежом не по своей вине. Естественно, это все делается с персональным согласованием. Страхователь должен обратиться к страховщику, и мы даем техническую возможность продлить полис либо оформить новый при нахождении в поездке", — сказала "Интерфаксу" заместитель генерального директора "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

Она также подтвердила, что ограничения были введены из-за большого количества недобросовестных клиентов, которые начинали искать возможность застраховаться во время поездки уже после наступления проблем со здоровьем. Людям, которые привыкли путешествовать часто или менять планы по количеству дней в поездке в последний момент, страховщики рекомендуют покупать продукты без четкой привязки к дате путешествия.

"Некоторые компании давали застраховать жизнь и здоровье и в поездке, но полис вступал не день в день, а существовала временная франшиза. При этом всегда есть годовые полисы страхования ВЗР, которые предусматривают большое количество дней в поездке, а не какое-то ограниченное, но в основном люди предпочитают страховаться строго под поездку", — сообщила Алчеева.

Как рассказали "Интерфаксу" в СК "АльфаСтрахование", компания никогда не вводила ограничения на покупку полисов для путешественников, которые уже выехали за границу.

"Никогда не было и нет на текущий момент подобных ограничений на приобретение полиса страхования путешествующих. При оформлении программы за границей защита начинает действовать в тот же день — без временной франшизы. При этом полис покрывает события, наступившие не ранее даты начала его действия", — сказали агентству в пресс-службе страховщика.

Во вторник, 24 марта, в Ростуризме сообщили, что за прошедшую неделю количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции. До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации. Для самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, вместе с Росавиацией и МИД РФ ищут пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами.

Ростуризм 19 марта рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.