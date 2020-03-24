"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на другую дату, но не позднее лета 2021 года, чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что пандемия COVID-19 ускоряется. В настоящее время зарегистрировано более 375 тысяч случаев по всему миру и почти в каждой стране, и их число растет с каждым часом.

Олимпийский огонь останется в Японии, порядковый номер игр останется без изменений.

"Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", — сообщила пресс-служба.

При этом как заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, Олимпийские игры по-прежнему будут включать в названии 2020 год.

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. "Помимо всего прочего, беседа была о том, что оставить как прежде в названии "Токио 2020", — цитирует ее слова телеканал NHK.

Ранее олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.