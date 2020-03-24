"В отдельных регионах, свободных от коронавируса, изучаются механизмы применения дополнительных превентивных мер эпидемиологического характера в отношении лиц, прибывающих из эндемичных районов воздушным транспортом, в том числе внутренними рейсами", — сказал источник.

По его словам, речь идет о применении в региональных аэропортах комплекса мер, "идентичного апробированному на крупных транспортных объектах в отношении лиц, пребывающих из-за границы".

"В частности, прорабатываются возможности для проведения замеров температуры тела пассажирам рейсов из регионов с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. При этом в зонах прилета, в том числе внутрироссийских рейсов, могут дежурить медицинские работники, оснащенные средствами индивидуальной защиты, приборами бесконтактного измерения температуры тела. Зоны прилета могут быть дополнительно оборудованы специальными устройствами, например камерами-тепловизорами. Пассажиров с выраженными респираторными симптомами могут по решению медработников помещать в карантин. Остальным, прибывшим из эндемичных районов, могут выдаваться предписания о необходимой самоизоляции в течении 14 дней", — сказал источник.

Дополнительные меры эпидконтроля в региональных аэропортах могут вводиться по решению местных властей, в том числе "в отношении пассажиров, прибывших рейсами, например, из Москвы и Санкт-Петербурга".

Ранее усиленные меры эпидконтроля были введены в международных терминалах российских аэропортов. Все пассажиры, прибывшие из-за границы, осматриваются медиками и получают предписание об обязательной самоизоляции в течение 14 дней.