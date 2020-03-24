"В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран", — написал Аксенов во вторник на своей странице во вконтакте.

Глава региона уточнил, что четверо заразившихся — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ. Еще два случая связаны с посещением Литвы и Бельгии.

"У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести", — отметил Аксенов, добавив, что все контактировавшие с ними граждане находятся под наблюдением медиков.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются почти тысяча человек, на карантине в больницах — больше 50 пациентов. Диагноз "коронавирус" ранее был подтвержден у одного местного жителя: мужчина по украинскому биометрическому паспорту посещал Францию и 14 марта вернулся на полуостров через госграницу с женой и детьми. Детали своего путешествия они изначально скрыли, сейчас зараженный в больнице.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 180 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 495 человек.