Согласно размещенному на сайте краевого правительства постановлению, основная доля поддержки поступит из краевого бюджета — около 904,2 млн рублей. Еще 880,5 млн рублей будет предоставлено из федерального и оставшееся — из местного бюджетов.

В результате регион ожидает, что объем инвестиций в туристскую инфраструктуру будет составлять не менее 500 млн рублей в год, а объем предоставленных платных услуг в этом секторе — более 6 млрд рублей.

При этом число туристов, размещаемых в гостиницах, хостелах и т.д., к 2025 году планируется на уровне 791,55 тыс. человек в год.

На данный момент в крае действует 1 тыс. 8 субъектов сферы туризма. Так, отдых в регионе обеспечивают 321 коллективное средство размещения, 41 санаторно-курортное учреждение, более 180 сельских гостевых домов и свыше 170 турбаз. В целом количество мест для единовременного размещения туристов составляет порядка 50 тыс. в летний период и 20,4 тыс. — в зимний.