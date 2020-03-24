Как сообщается на странице пятизвездочной Fairmont Grand Hotel Kyiv под управлением международной группы Accor Hotels, в связи с усилением карантинных мероприятий гостиница временно прекратила работу с 23 марта.

"Безопасность наших клиентов и партнеров является приоритетным для нас, поэтому отель строго выполняет указания городской администрации Киева и принимает все необходимые меры для обеспечения их защиты… Мы остаемся онлайн и будем сообщать об изменении ситуации в городе и восстановление работы отеля", — поясняется в сообщении Accor Hotels.

В то же время, согласно данным веб-сайта оператора, другие киевские гостиницы компании — трехзвездочные ibis Kiev City Center и ibis Kiev Railway Station и четырехзвездочная Mercure Kyiv Congress продолжают работу.

IHG Hotels&Resorts принял решение закрыть на время карантина пятизвездочный InterContinental Kyiv, продолжает работу другой объект оператора — четырехзвездечный Holiday Inn Kiev.

"В течение 10 лет InterContinental Kyiv работал, заботясь о своих гостях, даря комфорт и заботу каждый день. К сожалению, сегодня, по независящим от нас причинам, мы вынуждены временно прекратить работу отеля", — сообщается на страничке отеля в Facebook.

Согласно данным веб-сайта Radisson Hotels, закрыты до 30 апреля две из трех гостиниц оператора — Radisson Blu Hotel на Подоле и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska возле НСК "Олимпийский". В то же время, остается доступным для бронирования Radisson Blu Hotel на Ярославом Валу.

Продолжают также работать пятизвездочные Hilton Kyiv и Hyatt Regency Kyiv, четырехзвездочный Aloft Kiev (оператор — Starwood Hotels), а также гостиницы украинской сети Premier Hotels and Resorts и др.