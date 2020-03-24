При этом во внимание будет приниматься и время, нужное спортсменам для подготовки к соревнованиям, отмечает телеканал.

При разговоре также присутствовали глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Накануне Синдзо Абэ признал, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

В свою очередь председатель Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрманн выступил за перенос летних Игр в Токио на 2021 год.