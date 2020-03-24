"Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта этого года", — сообщили во вторник в МИД России.

"Просьба незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения", — отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ также "просят всех граждан, возвращающихся из-за рубежа, быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями".