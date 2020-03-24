В частности, больше всего рейсов "РусЛайн" планирует выполнять из Екатеринбурга — по 15 направлениям (в летнем расписании 2019 года было 12 направлений), из Санкт-Петербурга — по 9 направлениям (10), из Сыктывкара и Нарьян-Мара — по 6 направлениям, а также из Воронежа — по 5 направлениям.

Из московского аэропорта "Внуково" будут выполняться 11 рейсов авиакомпании (в летнем расписании 2019 года — 9 рейсов).

"Сейчас мы открыли около 50 направлений, что примерно равно количеству направлений в весенне-летнем расписании прошлого года, но (при наличии спроса — ИФ) мы планируем открыть новые направления", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "РусЛайна".

Для региональных рейсов "РусЛайн" использует самолеты Bombardier CRJ-100 и CRJ-200.