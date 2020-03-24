В ведомстве отметили, что за сутки от последствий заражения скончались 514 человек, общее количество летальных исходов достигло 2 тыс. 696.

В связи со складывающейся сложной эпидемиологической ситуацией правительство Испании предлагает продлить режим чрезвычайного положения до 11 апреля. Это предложение теперь должны одобрить испанские парламентарии.

Ранее во вторник испанская газета "Паис" сообщила, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

Издание отметило, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона — Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", — приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества — Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства здравоохранения Испании, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается более 9,7 тыс. заболевших и в Каталонии — более 4,7 тыс.