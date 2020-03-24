"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) — в Москве. На втором месте Санкт-Петербург — там за сутки пять новых случаев. По четыре случая в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чеченской Республике и Татарстане.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Также, определен круг лиц, с которыми они контактировали: ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.